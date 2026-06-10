L’odio porta visualizzazioni: confessioni di un TikToker londinese

Il notiziario online London Centric, che si occupa di cronaca locale di Londra, ha dapprima riportato la notizia che un account di TikTok pubblicava video falsi che accusavano agenzie pubbliche di attribuire case rimesse a nuovo a immigrati illegali, e poi nelle indagini successive ha identificato l’autore, che si è giustificato dicendo che lo faceva solo per crearsi un pubblico di follower e monetizzare così l’attività.
Gli articoli descrivono professionalmente come si è arrivati a identificare dapprima le case di cui parlavano i filmati, poi a identificare l’autore e a offrirgli di spiegare i motivi.
The aim, he explains, was to build an audience and then make cash through TikTok, which allows people to monetise content once they reach a certain number of views and followers on the platform.
He’d previously run a TikTok account that had amassed 24,000 followers. One night, he was astonished to find, he received his first payout from TikTok’s creator scheme…
… ”I didn’t do anything because of hate,” he says on the tape. “I didn’t care. It’s just I wanted the clicks.”
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