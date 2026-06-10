L’odio porta visualizzazioni: confessioni di un TikToker londinese

Il notiziario online London Centric, che si occupa di cronaca locale di Londra, ha dapprima riportato la notizia che un account di TikTok pubblicava video falsi che accusavano agenzie pubbliche di attribuire case rimesse a nuovo a immigrati illegali, e poi nelle indagini successive ha identificato l’autore, che si è giustificato dicendo che lo faceva solo per crearsi un pubblico di follower e monetizzare così l’attività.

Gli articoli descrivono professionalmente come si è arrivati a identificare dapprima le case di cui parlavano i filmati, poi a identificare l’autore e a offrirgli di spiegare i motivi.