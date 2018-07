A cura di @Elena.

In questo articolo viene affrontato il tema dell’oggettificazione che molte donne trans sentono di subire in fase di transizione. Quando hanno una relazione con uomini cis, spesso questi hanno un rapporto quasi morboso con il loro corpo, facendole sentire di fatto solo oggetti sessuali, come se il loro sentire ed il loro essere non avesse importanza.

