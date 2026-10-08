Ha chiesto alla Russia di essere più chiara, e di dare maggiori informazioni sull’ipotetico secondo caso di cui stanno parlando alcuni media
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Fonte: il Post
L’OMS vuole saperne di più del presunto caso di peste in Siberia
8 Ott 2026 • 0 commenti
Ha chiesto alla Russia di essere più chiara, e di dare maggiori informazioni sull’ipotetico secondo caso di cui stanno parlando alcuni media
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