L’onda grigia dell’America Latina

Un articolo di Americas Quarterly, disponibile in inglese, spagnolo e portoghese, parla di uno dei cambiamenti più importanti in corso in America Latina. Come in gran parte del resto del mondo, infatti, anche là la natalità è crollata sotto la soglia di sostituzione e questo, combinato con una maggiore aspettativa di vita, sta rendendo la regione sempre più anziana.
La politica locale, nelle sue varie declinazioni ideologiche, sta cercando di invertire il trend: mentre lo scorso presidente cileno Gabriel Boric, di sinistra, ha ridotto la settimana lavorativa e aumentato il lavoro da casa, il suo successore di destra Kast ha proposto di fornire pagamenti una tantum alle nuove madri. Altri propongono di stimolare l’immigrazione. A medio termine, però, la situazione non sembra destinata a cambiare. In futuro l’America Latina dovrà adattarsi a pagare di più per le pensioni e l’assistenza degli anziani, utilizzando risorse preziose in paesi che, nonostante i loro progressi, restano comunque relativamente poveri. In molti casi potrebbe essere necessario alzare l’età pensionabile: le proteste legate al tema sono già diventato consuete, dall’Argentina al Nicaragua, e sicuramente la conflittualità aumenterà in futuro. Sicuramente l’invecchiamento della regione rischia di comprometterne la crescita economica, nonostante l’incentivo offerto all’industria biomedica. Alcuni osservatori invitano comunque a concentrarsi sui modi in cui una popolazione anziana ma attiva potrebbe mantenere la coesione del tessuto comunitario.
North America, Europe and parts of Asia have all seen similar trends since the 2010s. But in Latin America, the decline has accelerated beyond all forecasts, sending policymakers scrambling to gauge the impact on everything from taxes and pensions to future economic growth. Incredibly, Chile now has a lower birth rate than Japan. Recent censuses found populations significantly smaller than officials expected in Brazil (203 million, not 213 million) and Chile (18.5 million, not 20 million). Paraguay’s 2022 survey arrived at a figure of just 6.1 million, not 7.5 million: a fifth smaller than previously assumed. “We’ll basically have to plan for a new Paraguay,” the baffled economy minister told reporters.
Given that life expectancy has also been rising as birth rates fall, today’s Latin America is now aging faster than any other region in the world. In 1980, just 5% of the population was over 65. That figure has since doubled—and will grow to 25% in 2050. “This will bring enormous consequences,” said Luis Rosero-Bixby, a veteran demographer and founder of the Centro Centroamericano de Población at the University of Costa Rica. “It means profound changes in various parts of society.”
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