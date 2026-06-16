L’onda grigia dell’America Latina

Un articolo di Americas Quarterly, disponibile in inglese, spagnolo e portoghese, parla di uno dei cambiamenti più importanti in corso in America Latina. Come in gran parte del resto del mondo, infatti, anche là la natalità è crollata sotto la soglia di sostituzione e questo, combinato con una maggiore aspettativa di vita, sta rendendo la regione sempre più anziana.

La politica locale, nelle sue varie declinazioni ideologiche, sta cercando di invertire il trend: mentre lo scorso presidente cileno Gabriel Boric, di sinistra, ha ridotto la settimana lavorativa e aumentato il lavoro da casa, il suo successore di destra Kast ha proposto di fornire pagamenti una tantum alle nuove madri. Altri propongono di stimolare l’immigrazione. A medio termine, però, la situazione non sembra destinata a cambiare. In futuro l’America Latina dovrà adattarsi a pagare di più per le pensioni e l’assistenza degli anziani, utilizzando risorse preziose in paesi che, nonostante i loro progressi, restano comunque relativamente poveri. In molti casi potrebbe essere necessario alzare l’età pensionabile: le proteste legate al tema sono già diventato consuete, dall’Argentina al Nicaragua, e sicuramente la conflittualità aumenterà in futuro. Sicuramente l’invecchiamento della regione rischia di comprometterne la crescita economica, nonostante l’incentivo offerto all’industria biomedica. Alcuni osservatori invitano comunque a concentrarsi sui modi in cui una popolazione anziana ma attiva potrebbe mantenere la coesione del tessuto comunitario.