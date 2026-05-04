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Fonte: il Post
L’OPEC+ ha deciso di aumentare la produzione di petrolio, per la terza volta da quando è iniziata la guerra in Medio Oriente
4 Mag 2026 • 0 commenti
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