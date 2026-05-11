È la donna-batacchio di Florentina Holzinger, le cui impressionanti performance sono discusse da anni nel mondo dell’arte e ora anche fuori
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Fonte: il Post
L’opera più fotografata e commentata di questa Biennale
11 Mag 2026 • 0 commenti
È la donna-batacchio di Florentina Holzinger, le cui impressionanti performance sono discusse da anni nel mondo dell’arte e ora anche fuori
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