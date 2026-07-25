In diverse città e centri palestinesi ci sono state perquisizioni e arresti dopo le violenze di venerdì, in cui sono state uccise sei persone
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Fonte: il Post
L’operazione dell’esercito israeliano in Cisgiordania dopo le violenze dei coloni
25 Lug 2026 • 0 commenti
In diverse città e centri palestinesi ci sono state perquisizioni e arresti dopo le violenze di venerdì, in cui sono state uccise sei persone
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