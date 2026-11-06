Il suo governo ha pubblicato migliaia di documenti riservati, tra cui archivi risalenti alla dittatura comunista e contratti opachi fatti da Orbán
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Fonte: il Post
L’operazione trasparenza di Péter Magyar in Ungheria
6 Nov 2026 • 0 commenti
Il suo governo ha pubblicato migliaia di documenti riservati, tra cui archivi risalenti alla dittatura comunista e contratti opachi fatti da Orbán
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