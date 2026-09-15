Continua a leggere: L’organizzazione dell’Hyrox si è scusata per l’inconveniente nella gara di Pechino e ha cambiato le sue regole per evitare casi simili
Fonte: il Post
L’organizzazione dell’Hyrox si è scusata per l’inconveniente nella gara di Pechino e ha cambiato le sue regole per evitare casi simili
15 Set 2026 • 0 commenti
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