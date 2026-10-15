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Fonte: il Post
L’ospedale Monaldi di Napoli risarcirà con quasi un milione di euro la famiglia del bambino morto dopo un trapianto di cuore sbagliato
15 Ott 2026 • 0 commenti
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