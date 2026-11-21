«Angelo confermò. Il concerto del 16 giugno 1980 fu un evento epocale. Suo nonno, che aveva una farmacia in città, ricordava ancora il boom delle vendite di siringhe, che diventarono introvabili. Cominciai a fare ricerche. Trovai una miniera di informazioni. Era (quasi) tutto vero. Il 16 giugno 1980 salì sul palco dello stadio Partenio»

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Fonte: il Post