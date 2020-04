Luca, caro Fratello … Il Pontefice e l’ex disobbediente.

Luca, caro fratello, grazie tante per la tua lettera […] Grazie per tutto quello che fate. Vorrei dirvi che sono a disposizione per dare una mano sempre. Contate su di me.

Questa lettera che Papa Francesco ha scritto a Luca Casarini già leader dei Disobbedienti, oggi capo missione della ONG Mediterranea Saving Humans che nei giorni scorsi aveva scritto al Pontefice per manifestare preoccupazione e amarezza per tutti gli ostacoli posti alle navi umanitarie, ma soprattutto per l’aggravarsi delle condizioni di migliaia di persone nei campi di prigionia in Libia e negli accampamenti in Grecia, dove ora incombe la minaccia del Coronavirus.

Avvenire riporta il testo della lettera e ricorda il coinvolgimento di parrocchie, movimenti ed associazioni cattoliche nel sostegno delle operazioni di soccorso e per l’apertura di corridoi umanitari.