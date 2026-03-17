Era uno degli uomini più influenti, esperti e potenti del regime: Israele dice di averlo ucciso, per ora l’Iran e gli Stati Uniti non hanno commentato
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Fonte: il Post
L’uccisione di Ali Larijani sarebbe un problema per l’Iran
17 Mar 2026 • 0 commenti
Era uno degli uomini più influenti, esperti e potenti del regime: Israele dice di averlo ucciso, per ora l’Iran e gli Stati Uniti non hanno commentato
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