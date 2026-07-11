Alcuni agenti avevano fermato Salgado Araujo per un controllo, poi gli hanno sparato: non ci sono video di cosa sia successo nel mezzo
Continua a leggere: L’uccisione di un immigrato messicano ha riacceso le proteste contro l’ICE negli Stati Uniti
Fonte: il Post
L’uccisione di un immigrato messicano ha riacceso le proteste contro l’ICE negli Stati Uniti
11 Lug 2026 • 0 commenti
Alcuni agenti avevano fermato Salgado Araujo per un controllo, poi gli hanno sparato: non ci sono video di cosa sia successo nel mezzo
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.