Continua a leggere: L’Ucraina dice di aver ucciso o ferito circa cento persone in un attacco a una base dell’intelligence russa nei suoi territori occupati
Fonte: il Post
L’Ucraina dice di aver ucciso o ferito circa cento persone in un attacco a una base dell’intelligence russa nei suoi territori occupati
21 Mag 2026 • 0 commenti
Continua a leggere: L’Ucraina dice di aver ucciso o ferito circa cento persone in un attacco a una base dell’intelligence russa nei suoi territori occupati
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.