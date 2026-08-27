È Ozon, il secondo più importante dopo Wildberries, già colpito molte volte: l’obiettivo è anche far sentire alla popolazione russa le conseguenze della guerra
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Fonte: il Post
L’Ucraina ha puntato un altro grosso e-commerce russo
27 Ago 2026 • 0 commenti
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