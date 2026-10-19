Nel frattempo però Trump è tornato ad accusare Zelensky di non volere la pace, e restano limitazioni sulla versione militare di Starlink
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Fonte: il Post
L’Ucraina ha ricominciato a ricevere informazioni d’intelligence statunitensi
19 Ott 2026 • 0 commenti
Nel frattempo però Trump è tornato ad accusare Zelensky di non volere la pace, e restano limitazioni sulla versione militare di Starlink
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