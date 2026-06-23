I sistemi più efficaci sono costosi, difficili da reperire e dipendono dagli Stati Uniti: per questo sta provando a fabbricarne di propri
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Fonte: il Post
L’Ucraina ha sempre meno difese contro i missili balistici russi
23 Giu 2026 • 0 commenti
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