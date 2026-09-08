Attualmente ha una legge rigidissima, ma anche quasi 8mila creator su OnlyFans: la nuova proposta vuole depenalizzare il settore e tassarlo
Continua a leggere: L’Ucraina pensa di legalizzare il porno, anche per finanziare la guerra
Fonte: il Post
L’Ucraina pensa di legalizzare il porno, anche per finanziare la guerra
8 Set 2026 • 0 commenti
Attualmente ha una legge rigidissima, ma anche quasi 8mila creator su OnlyFans: la nuova proposta vuole depenalizzare il settore e tassarlo
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.