Dovevano restarci provvisoriamente, ma molti ci vivono ormai da anni e si sono ambientati: è una storia complicata, per cui i tribunali stanno trovando soluzioni molto diverse
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Fonte: il Post
L’Ucraina rivuole i bambini portati in Italia a causa della guerra
26 Giu 2026 • 0 commenti
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