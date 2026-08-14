Thompson era il capo di un’azienda di assicurazioni sanitarie, e per un po’ Mangione diventò una specie di eroe della sinistra antisistema
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Fonte: il Post
Luigi Mangione ha ammesso di aver sparato a Brian Thompson
14 Ago 2026 • 0 commenti
Thompson era il capo di un’azienda di assicurazioni sanitarie, e per un po’ Mangione diventò una specie di eroe della sinistra antisistema
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