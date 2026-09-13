È “The Legend of Zelda: Ocarina of Time”, che Nintendo ha deciso di far uscire poco prima del più atteso e ambizioso videogioco degli ultimi anni
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Fonte: il Post
L’unico videogioco che proverà a competere con Grand Theft Auto VI
13 Set 2026 • 0 commenti
È “The Legend of Zelda: Ocarina of Time”, che Nintendo ha deciso di far uscire poco prima del più atteso e ambizioso videogioco degli ultimi anni
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