Continua a leggere: L’Unione Europea ha approvato l’acquisizione di Warner Bros. da parte di Paramount subordinandola al rispetto di alcune condizioni
Fonte: il Post
L’Unione Europea ha approvato l’acquisizione di Warner Bros. da parte di Paramount subordinandola al rispetto di alcune condizioni
22 Lug 2026 • 0 commenti
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