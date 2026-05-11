Continua a leggere: L’Unione Europea ha approvato sanzioni contro cittadini e organizzazioni israeliane che fanno parte del movimento delle colonie
Fonte: il Post
L’Unione Europea ha approvato sanzioni contro cittadini e organizzazioni israeliane che fanno parte del movimento delle colonie
11 Mag 2026 • 0 commenti
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