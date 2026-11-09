Continua a leggere: L’Unione Europea ha fatto causa a Leonardo, IBM e Atos per il discusso sistema EES, usato per i controlli dei passeggeri extra europei
Fonte: il Post
L’Unione Europea ha fatto causa a Leonardo, IBM e Atos per il discusso sistema EES, usato per i controlli dei passeggeri extra europei
9 Nov 2026 • 0 commenti
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