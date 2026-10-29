Il nuovo status, proposto a settembre per rafforzare la loro alleanza, è sparito da documenti riservati visti da Reuters e Politico
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Fonte: il Post
L’Unione Europea non è più sicura di rendere il Canada un “membro associato”
29 Ott 2026 • 0 commenti
Il nuovo status, proposto a settembre per rafforzare la loro alleanza, è sparito da documenti riservati visti da Reuters e Politico
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