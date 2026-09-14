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L’Unione Europea non è un paese per unicorni

L’Unione Europea non è un paese per unicorni

14 Set 2026 di hookii0 commenti

Cioè le aziende innovative valutate più di un miliardo di euro, che anche se nascono qui tendono a trasferirsi o quotarsi in borsa negli Stati Uniti per una serie di motivi
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Fonte: il Post


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