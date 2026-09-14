Cioè le aziende innovative valutate più di un miliardo di euro, che anche se nascono qui tendono a trasferirsi o quotarsi in borsa negli Stati Uniti per una serie di motivi
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Fonte: il Post
L’Unione Europea non è un paese per unicorni
14 Set 2026 • 0 commenti
Cioè le aziende innovative valutate più di un miliardo di euro, che anche se nascono qui tendono a trasferirsi o quotarsi in borsa negli Stati Uniti per una serie di motivi
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