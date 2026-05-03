I dati su petrolio, gas naturale e sui loro derivati sono pochi, ma misurarne le variazioni è diventato ancora più importante con la guerra in Medio Oriente
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Fonte: il Post
L’Unione Europea non sa quanto carburante le resta
3 Mag 2026 • 0 commenti
I dati su petrolio, gas naturale e sui loro derivati sono pochi, ma misurarne le variazioni è diventato ancora più importante con la guerra in Medio Oriente
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