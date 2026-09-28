In un incontro a Bruxelles i ministri della Difesa dovrebbero discutere di un nuovo protocollo che si ispira al funzionamento della NATO, fra qualche perplessità
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Fonte: il Post
L’Unione Europea sta cercando nuovi modi per rispondere agli attacchi ibridi russi
28 Set 2026 • 0 commenti
In un incontro a Bruxelles i ministri della Difesa dovrebbero discutere di un nuovo protocollo che si ispira al funzionamento della NATO, fra qualche perplessità
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