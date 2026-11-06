Il giudice ha ridimensionato il reato di cui Eitan Bondì era accusato per aver ferito due persone con una pistola ad aria compressa
Continua a leggere: L’uomo che aveva sparato il 25 aprile a Roma è stato condannato a 4 mesi
Fonte: il Post
L’uomo che aveva sparato il 25 aprile a Roma è stato condannato a 4 mesi
6 Nov 2026 • 0 commenti
Il giudice ha ridimensionato il reato di cui Eitan Bondì era accusato per aver ferito due persone con una pistola ad aria compressa
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.