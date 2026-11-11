Continua a leggere: L’uomo che uccise Martina Scialdone è stato condannato all’ergastolo nell’appello bis, in cui è stata riconosciuta la premeditazione
Fonte: il Post
L’uomo che uccise Martina Scialdone è stato condannato all’ergastolo nell’appello bis, in cui è stata riconosciuta la premeditazione
11 Nov 2026 • 0 commenti
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