Spezzettando le province, cioè gli ultimi centri di potere non ancora finiti sotto il controllo del maresciallo Asim Munir
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Fonte: il Post
L’uomo più potente del Pakistan vuole smantellare le dinastie politiche del paese
12 Ott 2026 • 0 commenti
Spezzettando le province, cioè gli ultimi centri di potere non ancora finiti sotto il controllo del maresciallo Asim Munir
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