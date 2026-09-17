In Nigeria è in corso quella che potrebbe risultare la più grande quotazione sui mercati africani, ma ci sono vari ostacoli
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Fonte: il Post
L’uomo più ricco dell’Africa vorrebbe che tutti comprassero una quota della sua raffineria
17 Set 2026 • 0 commenti
In Nigeria è in corso quella che potrebbe risultare la più grande quotazione sui mercati africani, ma ci sono vari ostacoli
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