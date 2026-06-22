Una polemica che ha coinvolto lo scrittore Michele Mari per un commento su Michela Murgia è legata all’intenso tour a cui i candidati sono tenuti a partecipare
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Fonte: il Post
Ma perché i candidati allo Strega erano tutti su un pulmino?
22 Giu 2026 • 0 commenti
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