«Tanto per darvi un’idea: ve lo immaginate uno scienziato che da ragazzino fa naufragio in barca a vela in solitaria nel Golfo del Quarnero o che, pistola in mano, dirotta un aereo militare?»
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Fonte: il Post
«Ma voi lo sapete chi è Paolo Budinich?»
28 Ago 2026 • 0 commenti
«Tanto per darvi un’idea: ve lo immaginate uno scienziato che da ragazzino fa naufragio in barca a vela in solitaria nel Golfo del Quarnero o che, pistola in mano, dirotta un aereo militare?»
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