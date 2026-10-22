Ha chiesto ai prefetti di non autorizzare quelle organizzate da gruppi «senza legittimità», nel tentativo di evitare altri scontri e disordini
Continua a leggere: Macron vuole limitare il più possibile le manifestazioni
Fonte: il Post
Macron vuole limitare il più possibile le manifestazioni
22 Ott 2026 • 0 commenti
Ha chiesto ai prefetti di non autorizzare quelle organizzate da gruppi «senza legittimità», nel tentativo di evitare altri scontri e disordini
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.