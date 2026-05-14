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Fonte: il Post
Madonna, Shakira e i BTS canteranno insieme nello spettacolo dell’intervallo della finale dei Mondiali di calcio, negli Stati Uniti
14 Mag 2026 • 0 commenti
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