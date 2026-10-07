Il nuovo commissario della FIGC ha parlato di «incomprensioni» tra lui e il presidente del CONI Luciano Buonfiglio, ma c’era dietro anche altro
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Fonte: il Post
Malagò ha fatto più o meno capire perché la Federcalcio è stata commissariata
7 Ott 2026 • 0 commenti
Il nuovo commissario della FIGC ha parlato di «incomprensioni» tra lui e il presidente del CONI Luciano Buonfiglio, ma c’era dietro anche altro
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