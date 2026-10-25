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María Corina Machado è tornata in Venezuela

María Corina Machado è tornata in Venezuela

25 Ott 2026 di hookii0 commenti

La leader dell’opposizione venezuelana era in esilio e aveva provato più volte a tornare, mentre i suoi sostenitori si riorganizzavano dopo la deposizione di Maduro 
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Fonte: il Post


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