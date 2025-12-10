La leader dell’opposizione venezuelana non si fa vedere in pubblico da quasi un anno, e c’erano vari dubbi sulla sua presenza a Oslo
María Corina Machado non andrà a ritirare il Nobel per la Pace
Fonte: il Post
María Corina Machado non andrà a ritirare il Nobel per la Pace
10 Dic 2025 • 0 commenti
