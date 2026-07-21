Continua a leggere: Mario Adinolfi dovrà pagare 20mila euro di risarcimento per aver discriminato sui social la comunità musulmana e le persone nordafricane
Fonte: il Post
Mario Adinolfi dovrà pagare 20mila euro di risarcimento per aver discriminato sui social la comunità musulmana e le persone nordafricane
21 Lug 2026 • 0 commenti
Continua a leggere: Mario Adinolfi dovrà pagare 20mila euro di risarcimento per aver discriminato sui social la comunità musulmana e le persone nordafricane
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.