Dopo mesi di indiscrezioni l’ex direttore di Repubblica e della Stampa ha confermato che potrebbe presentarsi con il centrosinistra alle elezioni del 2027
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Fonte: il Post
Mario Calabresi dice che sta pensando di candidarsi a sindaco di Milano
23 Lug 2026 • 0 commenti
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