Il tennista ha raccontato che durante il Roland Garros qualcuno ha scritto a suo fratello: «se non gli dici di perdere uccideremo la tua famiglia»
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Fonte: il Post
Matteo Berrettini ha parlato del grave problema delle minacce da parte degli scommettitori
2 Set 2026 • 0 commenti
Il tennista ha raccontato che durante il Roland Garros qualcuno ha scritto a suo fratello: «se non gli dici di perdere uccideremo la tua famiglia»
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