Matteo Pandini, che segue il leader della Lega dal 2018, ha deciso che cambierà lavoro: anche questo è un segnale della crisi del partito
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Fonte: il Post
Matteo Salvini dovrà fare a meno del suo storico portavoce
15 Giu 2026 • 0 commenti
Matteo Pandini, che segue il leader della Lega dal 2018, ha deciso che cambierà lavoro: anche questo è un segnale della crisi del partito
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