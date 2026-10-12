È un passaggio formale per potersi ricandidare al congresso straordinario tra due settimane, e provare a rafforzare la sua leadership
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Fonte: il Post
Matteo Salvini si è dimesso da segretario della Lega, ma è un trucco
12 Ott 2026 • 0 commenti
È un passaggio formale per potersi ricandidare al congresso straordinario tra due settimane, e provare a rafforzare la sua leadership
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