Tutto è cominciato da un video in cui il calciatore ha citato un meme che lo paragonava al fondatore della Cina comunista, definendolo un dittatore
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Fonte: il Post
Mbappé ha perso alcuni sponsor cinesi per una battuta su Mao
27 Ott 2026 • 0 commenti
Tutto è cominciato da un video in cui il calciatore ha citato un meme che lo paragonava al fondatore della Cina comunista, definendolo un dittatore
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