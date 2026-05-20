I relatori che l’hanno citata positivamente sono stati coperti di fischi in più occasioni, per via di un’ostilità crescente e diffusa
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Fonte: il Post
Meglio non parlare di AI nei discorsi di fine anno delle università americane
20 Mag 2026 • 0 commenti
I relatori che l’hanno citata positivamente sono stati coperti di fischi in più occasioni, per via di un’ostilità crescente e diffusa
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