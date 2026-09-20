In teoria in Italia esiste già qualcosa del genere, ma i motivi dell’annuncio sono più che altro politici
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Fonte: il Post
Meloni dice che il governo limiterà il numero di studenti stranieri nelle classi per legge
20 Set 2026 • 0 commenti
In teoria in Italia esiste già qualcosa del genere, ma i motivi dell’annuncio sono più che altro politici
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