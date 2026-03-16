E quindi come altri leader europei non aderirà al rischioso piano di Trump per cercare di riavviare i traffici di petrolio e gas, bloccati dall’Iran
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Fonte: il Post
Meloni ha escluso che l’Italia possa intervenire nello stretto di Hormuz
16 Mar 2026 • 0 commenti
E quindi come altri leader europei non aderirà al rischioso piano di Trump per cercare di riavviare i traffici di petrolio e gas, bloccati dall’Iran
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