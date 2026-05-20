Lo ha detto in un comunicato molto duro in cui definisce «inaccettabili» le immagini del maltrattamento degli attivisti della Global Sumud Flotilla in Israele
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Fonte: il Post
Meloni pretende delle scuse dal governo israeliano
20 Mag 2026 • 0 commenti
Lo ha detto in un comunicato molto duro in cui definisce «inaccettabili» le immagini del maltrattamento degli attivisti della Global Sumud Flotilla in Israele
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